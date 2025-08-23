Ричмонд
В горах Казахстана спасли туриста из Бельгии со сломанной ногой

Супруга пострадавшего обратилась в службу спасения.

Источник: Аргументы и факты

Бельгийского альпиниста, сломавшего ногу на высоте 4 тысячи метров, спасли в горах Заилийского Алатау, передает официальный Telegram-канал МЧС Казахстана.

Сообщается, что 45-летний гражданин Бельгии сломал ногу во время восхождения на перевале Молодежный. Со спасателями удалось связаться его супруге.

«Его супруга позвонила в 112… До пострадавшего добрались за три часа. После оказания первой помощи начался самый тяжелый этап — пеший спуск по горной тропе. Он занял около пяти часов», — следует из публикации.

Так, гражданина Бельгии доставили к плотине Медеу и передали медикам, которые госпитализировали его в больницу Алма-Аты.

Напомним, ранее Александр Мясников опубликовал видео с вершины Эльбруса, признавшись, что при восхождении его дважды чуть не «сдуло», но он удержался, цепляясь за веревку.