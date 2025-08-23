В горах Казахстана спасли туриста из Бельгии со сломанной ногой

Бельгийского альпиниста, сломавшего ногу на высоте 4 тысячи метров, спасли в горах Заилийского Алатау, передает официальный Telegram-канал МЧС Казахстана.
Сообщается, что 45-летний гражданин Бельгии сломал ногу во время восхождения на перевале Молодежный. Со спасателями удалось связаться его супруге.
«Его супруга позвонила в 112… До пострадавшего добрались за три часа. После оказания первой помощи начался самый тяжелый этап — пеший спуск по горной тропе. Он занял около пяти часов», — следует из публикации.
Так, гражданина Бельгии доставили к плотине Медеу и передали медикам, которые госпитализировали его в больницу Алма-Аты.
