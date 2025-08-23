В Саратовской области задержали соучастника убийства генерала Москалика

Генерал Москалик погиб 25 апреля в подмосковной Балашихе в результате подрыва автомобиля, внутри которого находилось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Подозреваемый в убийстве был задержан на следующий день. Им оказался имеющий вид на жительство на Украине и завербованный СБУ Игнат Кузин. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, 222.1, 223.1 УК РФ (террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств). Он полностью признал вину и сообщил, что за совершение теракта ему обещали заплатить $18 тыс. Сейчас Кузин содержится под стражей.