В Москве умер исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский

Вышинский ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Источник: Аргументы и факты

В возрасте 58 лет скончался журналист, исполнительный директор «России сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский, передает агентство РИА Новости.

Уточняется, что Вышинский ушел из жизни в субботу, 23 августа, после тяжелой и продолжительной болезни.

Кирилл Вышинский родился в 1967 году в Днепропетровске, более 30 лет он посвятил журналистике. В 2018 году его арестовали на Украине по обвинению в госизмене, однако в 2019-м он был освобожден в рамках обмена пленными.

В РФ Вышинский получил должность исполнительного директора «России сегодня», а также вошел в Совет по развитию гражданского общества и правам человека.