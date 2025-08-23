В Москве умер исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский

В возрасте 58 лет скончался журналист, исполнительный директор «России сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский, передает агентство РИА Новости.
Уточняется, что Вышинский ушел из жизни в субботу, 23 августа, после тяжелой и продолжительной болезни.
Кирилл Вышинский родился в 1967 году в Днепропетровске, более 30 лет он посвятил журналистике. В 2018 году его арестовали на Украине по обвинению в госизмене, однако в 2019-м он был освобожден в рамках обмена пленными.
В РФ Вышинский получил должность исполнительного директора «России сегодня», а также вошел в Совет по развитию гражданского общества и правам человека.