На Украине праздник обернулся днем обещаний Зеленского другим странам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не собирается сдавать Украину, поскольку именно она является оплотом безопасности демократии для стран во всем мире. Его заявление прозвучало в ходе государственного праздника в стране. Об этом пишет украинское издание «Инсайдер».