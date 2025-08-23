Ричмонд
ФСБ: Задержан соучастник убийства генерала Москалика

Сотрудники ФСБ России задержали в Саратовской области гражданина 1976 года рождения, которого подозревают в соучастии в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. По информации ЦОС ФСБ, задержанный также причастен к передаче Киеву сведений о военнослужащих ВКС, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.

В спецслужбе уточнили, что задержанный в июле 2023 года инициировал контакт с сотрудником украинских спецслужб через мессенджер WhatsApp и согласился за денежное вознаграждение осуществлять действия, направленные против безопасности России. По версии ФСБ, он доставил в Московский регион самодельное взрывное устройство, которое 25 апреля 2025 года привело к гибели генерала Москалика.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205.1 УК РФ («пособничество в совершении теракта») и части 6 статьи 222.1 УК РФ («незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ добавили, что в настоящий момент следственные органы проводят дополнительные действия для квалификации деяний задержанного по статье 275 УК РФ («государственная измена»), передает ТАСС.

Ранее ФСБ совместно с МВД задержала в Краснодарском крае двух россиян и уроженца Центральной Азии, готовивших теракт по заданию киевских спецслужб.