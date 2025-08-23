ФСБ: Задержан соучастник убийства генерала Москалика

В спецслужбе уточнили, что задержанный в июле 2023 года инициировал контакт с сотрудником украинских спецслужб через мессенджер WhatsApp и согласился за денежное вознаграждение осуществлять действия, направленные против безопасности России. По версии ФСБ, он доставил в Московский регион самодельное взрывное устройство, которое 25 апреля 2025 года привело к гибели генерала Москалика.