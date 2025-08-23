ФСБ задержала соучастника убийства генерала Москалика в Саратовской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Саратовской области соучастника убийства заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержанный гражданин России 1976 года рождения по заданию украинских спецслужб доставил в Московский регион самодельное взрывное устройство.
По данным ФСБ, задержанный также занимался сбором и передачей противнику информации о военнослужащих Воздушно-космических сил России, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий. Он передавал сведения об объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.
Напомним, Москалик погиб 25 апреля 2025 года в результате подрыва автомобиля во дворе в Балашихе. Взрыв был организован представителями украинских спецслужб. Также стало известно, что убийство генерал-лейтенанта Москалика планировалось СБУ с сентября 2024 года.