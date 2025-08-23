ФСБ задержала соучастника убийства генерала Москалика в Саратовской области

Напомним, Москалик погиб 25 апреля 2025 года в результате подрыва автомобиля во дворе в Балашихе. Взрыв был организован представителями украинских спецслужб. Также стало известно, что убийство генерал-лейтенанта Москалика планировалось СБУ с сентября 2024 года.