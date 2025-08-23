Много погибших и раненых: туристический автобус перевернулся после захватывающей экскурсии

Пять человек погибли и десятки получили ранения в результате крушения туристического автобуса с 52 пассажирами в штате Нью-Йорк, сообщают официальные лица.
Проведя утро, любуясь захватывающими дух видами Ниагарского водопада, группа туристов села в автобус, чтобы вернуться в Нью-Йорк, не подозревая, что примерно через час их автобус будет лежать на боку в кювете рядом с автострадой штата Нью-Йорк, сообщает CNN.
По словам официальных лиц, водитель автобуса отвлекся и потерял управление, превысил скорость и перевернулся на шоссе между штатами недалеко от города Пембрук, к востоку от Буффало, примерно в 40 милях к востоку от Ниагарского водопада.
По словам полиции, некоторые из 52 пассажиров были выброшены из автобуса, другие же оказались в ловушке, пока наземные и воздушные машины скорой помощи, государственная и местная полиция и другие службы экстренного реагирования поспешили на место крушения, чтобы помочь. Пять человек погибли и десятки получили ранения.
Многие пассажиры, в том числе туристы из Китая и Филиппин, плохо говорили по-английски, поэтому вместе с машинами скорой помощи и эвакуаторами были привлечены переводчики, которые помогли полиции разобраться в случившемся.
По словам представителя полиции штата Нью-Йорк Джеймса О’Каллагана, автобус двигался на полной скорости и не врезался ни в какие другие транспортные средства, но потерял управление на разделительной полосе.
Автобус получил серьезные повреждения. По словам властей, большинство пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, и нескольких из них выбросило из автобуса, а некоторые застряли внутри, когда на место происшествия прибыли спасатели.
Возраст пассажиров варьировался от 1 года до 74 лет, и ни один ребенок не погиб, сообщила полиция штата, пересмотрев предыдущее заявление, в котором говорилось, что, по их мнению, погиб один ребенок.
Десятки автомобилей застряли на оживленной автомагистрали между штатами, когда власти перекрыли обе полосы движения — восточную и западную — в связи с аварией. Позже в тот же день обе полосы были вновь открыты.
В пятницу днем в две региональные больницы поступил звонок с просьбой быть готовыми к приему большого количества пациентов одновременно.
По меньшей мере 30 человек были доставлены в больницы с различными травмами от критических до легких, в том числе с повреждениями головы и внутренних органов, а также переломами костей, в то время как состояние остальных оценивалось как стабильное.
Медицинский центр округа Эри в Буффало принял 24 пациента, большинство из которых пострадали в результате инцидента, и 20 человек проходят активное лечение, что было подтверждено на пресс-конференции в пятницу днем. «Мы смогли оказать помощь всем пациентам очень быстро», — говорит доктор Дженнифер Пью, заведующая отделением неотложной медицинской помощи больницы.
Шесть пострадавших были доставлены в медицинский центр Университета Рочестера самолетами воздушной и наземной скорой помощи, сообщил представитель больницы Скотт Хесел. «Двое находятся на лечении от критических травм, а состояние четверых стабильно, включая одного педиатрического пациента», — сказал он.
В пятницу Генеральное консульство Китая в Нью-Йорке сообщило государственному телеканалу CCTV, что в автобусе находились шесть граждан Китая. Пятеро получили незначительные травмы, а один серьезно ранен и проходит хирургическую операцию. Также в пятницу Генеральное консульство Филиппин в Нью-Йорке опубликовало заявление, в котором говорится, что оно «следит за развитием событий» и окажет помощь всем пострадавшим филиппинским гражданам. Консульство призвало всех родственников возможных жертв связаться с нами.
Список пассажиров, предоставленный автобусной компанией, базирующейся на Стейтен-Айленде, подтвердил, что на борту находились 54 человека, включая водителя и еще одного сотрудника туристической компании, говорится в заявлении полиции.
«Несколько свидетелей видели, как автобус потерял управление, выехал на разделительную полосу, затем выехал на южную обочину и перевернулся», — говорится в пресс-релизе полиции штата.
Причина аварии все еще выясняется, но механическая неисправность, а также нарушение работы водителя или опьянение были исключены, заявил командир подразделения полиции штата Нью-Йорк майор Андре Джей Рэй. По словам Рэя, пока еще слишком рано говорить о том, будут ли предъявлены какие-либо обвинения.
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул описала аварию как «трагическую» и сказала, что службы экстренного реагирования «работают над спасением и оказанием помощи всем пострадавшим».