Много погибших и раненых: туристический автобус перевернулся после захватывающей экскурсии

В пятницу Генеральное консульство Китая в Нью-Йорке сообщило государственному телеканалу CCTV, что в автобусе находились шесть граждан Китая. Пятеро получили незначительные травмы, а один серьезно ранен и проходит хирургическую операцию. Также в пятницу Генеральное консульство Филиппин в Нью-Йорке опубликовало заявление, в котором говорится, что оно «следит за развитием событий» и окажет помощь всем пострадавшим филиппинским гражданам. Консульство призвало всех родственников возможных жертв связаться с нами.