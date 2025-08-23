Поезда из Ростовской области не смогли выехать вовремя

В компании заявили, что железнодорожники прикладывают все усилия для сокращения графика отставания поездов.
В Ростовской области 38 пассажирских поездов выехали с опозданием. Причиной стало падение фрагментов украинского беспилотника в районе станции Сергеевка. Об этом рассказали в РЖД.
«В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь — Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети», — сказано в сообщении компании в telegram-канале. В связи с произошедшим инцидентом движение 38 поездов задерживается. Отставание фиксируется в районе 3 часов 40 минут.
В РЖД отметили, что железнодорожники прилагают максимальные усилия для минимизации задержек в движении поездов. Пассажиров просят уточнять актуальную информацию в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8−800−775−00−00.
Подобный инцидент произошел ранее. 21 августа на железнодорожном участке Россошь — Сохрановка упал дрон. В итоге была нарушена работа контактной сети после падения БПЛА, из-за чего движение поездов южного направления оказалось частично парализовано. В результате из расписания выбился 71 поезд.