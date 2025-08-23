ФСБ задержала под Саратовом соучастника убийства генерала Москалика

25 апреля в городе Балашиха, расположенном в Подмосковье, произошел взрыв рядом с многоквартирным домом на бульваре Нестерова. В результате этого инцидента погиб генерал Ярослав Москалик. По предварительным данным, автомобиль, который взорвался, несколько раз менял владельцев с начала текущего года. Это может свидетельствовать о том, что произошедшее было тщательно спланировано. На следующий день, 26 апреля, был задержан мужчина, которого подозревают в причастности к убийству генерала Москалика. Следствие полагает, что задержанный является агентом украинских спецслужб.