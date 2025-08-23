ФСБ задержала под Саратовом соучастника убийства генерала Москалика

«Задержан гражданин России 1976 г. р., причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Москалик Я. Я.», — заявили в ФСБ.
Установлено, что в июле 2023 года задержанный самостоятельно вышел на связь с представителем украинских спецслужб через мессенджер WhatsApp. По данным ФСБ, он добровольно дал согласие на осуществление деятельности против безопасности Российской Федерации за денежное вознаграждение. В ходе дальнейшего сотрудничества задержанный получал от украинской стороны конкретные задания и регулярно предоставлял отчёты о проделанной работе.
По информации спецслужбы, задержанный также участвовал в сборе и передаче противнику разведданных о военнослужащих Воздушно-космических сил России. Кроме того, он собирал информацию о руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также об объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.
25 апреля в городе Балашиха, расположенном в Подмосковье, произошел взрыв рядом с многоквартирным домом на бульваре Нестерова. В результате этого инцидента погиб генерал Ярослав Москалик. По предварительным данным, автомобиль, который взорвался, несколько раз менял владельцев с начала текущего года. Это может свидетельствовать о том, что произошедшее было тщательно спланировано. На следующий день, 26 апреля, был задержан мужчина, которого подозревают в причастности к убийству генерала Москалика. Следствие полагает, что задержанный является агентом украинских спецслужб.