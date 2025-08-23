Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поляк сбежал из ВСУ, чтобы помогать России

Польский наемник перешел на сторону России и вступил в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил боец батальона Кривоноса с позывным «Лютик».

Польский наемник перешел в батальон Максима Кривоноса для борьбы с ВСУ.

Польский наемник перешел на сторону России и вступил в добровольческий батальон имени Максима Кривоноса для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил боец батальона Кривоноса с позывным «Лютик».

«Так сложилось, что он [польский наемник] попал к нам, чем он, кстати, очень доволен и уже рвется в бой он разделяет наши взгляды, нашу идеологию нашего батальона, так как он, так как и мы, был обманут», — рассказал РИА Новости «Лютик». По его словам, сейчас наемник проходит боевую подготовку и занимается гуманитарными миссиями в прифронтовых городах.

Батальон имени Максима Кривоноса состоит из бывших военнослужащих ВСУ, которые объявили о формировании собственного движения. Подразделение ведет военные действия против украинских властей и позиционирует себя как освободительное.

Российские военные активно продолжают уничтожать иностранных наемников. 16 августа ударом «Искандер-М» был уничтожен крупный пункт дислокации в Черниговской области.