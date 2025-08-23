Поляк сбежал из ВСУ, чтобы помогать России

«Так сложилось, что он [польский наемник] попал к нам, чем он, кстати, очень доволен и уже рвется в бой он разделяет наши взгляды, нашу идеологию нашего батальона, так как он, так как и мы, был обманут», — рассказал РИА Новости «Лютик». По его словам, сейчас наемник проходит боевую подготовку и занимается гуманитарными миссиями в прифронтовых городах.