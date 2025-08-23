Ричмонд
В Ростовской области задерживаются десятки поездов из-за падения БПЛА

В Ростовской области из-за падения БПЛА приостанавливалось, сообщается в телеграм-канале РЖД.

В Ростовской области из-за падения БПЛА приостанавливалось, сообщается в телеграм-канале РЖД. Движение поездов сейчас возобновлено, но задерживаются 38 поездов.

В результате падения дрона в районе станции Сергеевка (участок Россошь — Сохрановка) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. В сообщении говорится, что «задерживаются 38 поездов до 3 часов 40 минут».

Движение оперативно возобновлено, все поезда следуют по своим маршрутам. Делается всё возможное для сокращения времени отставания поездов.

