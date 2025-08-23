Появились подробности о фигуранте дела о подрыве «Северных потоков»

В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором подрывов на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года. Его арестовали, когда он прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.