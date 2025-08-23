Появились подробности о фигуранте дела о подрыве «Северных потоков»

В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором подрывов на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года. Его арестовали, когда он прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.
«Немецкие следователи считают, что Сергей К. даже взял на себя важную роль руководителя всей операции и диверсионной группы. Утверждается, что К. входил в экипаж яхты “Андромеда”, которая, предположительно, использовалась для диверсии на газопроводах», — сообщил телеканал.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах — беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.
Немецкие СМИ ранее сообщали со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов.