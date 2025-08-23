Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились подробности о фигуранте дела о подрыве «Северных потоков»

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Немецкие следователи считают, что арестованный в Италии украинец руководил диверсионной группой по подрыву «Северных потоков», сообщил в субботу телеканал ARD со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении ордер на арест украинца.

Источник: Reuters

В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, который предположительно выступил координатором подрывов на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море в сентябре 2022 года. Его арестовали, когда он прибыл в Италию на отдых с семьей. О находящемся в розыске человеке местные карабинеры узнали после его регистрации в гостиничном комплексе.

«Немецкие следователи считают, что Сергей К. даже взял на себя важную роль руководителя всей операции и диверсионной группы. Утверждается, что К. входил в экипаж яхты “Андромеда”, которая, предположительно, использовалась для диверсии на газопроводах», — сообщил телеканал.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах — беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.

Немецкие СМИ ранее сообщали со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше