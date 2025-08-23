Разбившийся на Украине пилот МиГ-29 оказался одним из «призраков Киева»

Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 23 августа на Украине потерпел крушение истребитель МиГ-29. По данным военных, авария произошла при заходе самолета на посадку после выполнения боевого задания. В результате катастрофы погиб пилот — майор Сергей Викторович Бондарь 1979 года рождения. Причины и обстоятельства случившегося выяснялись.