Разбившийся на Украине пилот МиГ-29 оказался одним из «призраков Киева»

«Разбившийся при посадке пилот МиГ-29 майор Сергей Бондарь служил в 40-й бригаде тактической авиации, известной как “Призрак Киева”. Он занимал должность заместителя командира эскадрильи», — говорится в материале.
По информации издания, Бондарь работал преподавателем в украинском Национальном авиационном университете. После этого он вернулся в ВСУ, где выполнял боевые вылеты на самолетах Л-39 и МиГ-29.
Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 23 августа на Украине потерпел крушение истребитель МиГ-29. По данным военных, авария произошла при заходе самолета на посадку после выполнения боевого задания. В результате катастрофы погиб пилот — майор Сергей Викторович Бондарь 1979 года рождения. Причины и обстоятельства случившегося выяснялись.