В Пулково задержаны десятки рейсов

По информации SHOT, прибытие 30 рейсов в аэропорт также было отложено.
До этого в Ленобласти была объявлена тревога из-за возможного захода на территорию региона украинского БПЛА. Скорость мобильного интернета в юго-западных районах области была снижена. На этом фоне в аэропорту Пулково временно ограничили прием и выпуск самолетов. В Росавиации объяснили, что такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позднее стало известно, что в Тосненском районе Ленинградской области средства ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали беспилотник.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше