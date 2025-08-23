Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пулково задержаны десятки рейсов

Из-за ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорту Пулково задержан вылет 29 рейсов, еще восемь отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс Расписания.

Источник: pulkovoairport

По информации SHOT, прибытие 30 рейсов в аэропорт также было отложено.

До этого в Ленобласти была объявлена тревога из-за возможного захода на территорию региона украинского БПЛА. Скорость мобильного интернета в юго-западных районах области была снижена. На этом фоне в аэропорту Пулково временно ограничили прием и выпуск самолетов. В Росавиации объяснили, что такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позднее стало известно, что в Тосненском районе Ленинградской области средства ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали беспилотник.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше