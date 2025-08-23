Ричмонд
Беспилотники атаковали Санкт-Петербург

В субботу Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись атаке беспилотников. Аэропорт Пулково приостановил работу, задержаны десятки рейсов. В регионе предупредили о замедлении мобильного интернета.

Источник: РИА "Новости"

Изначально об уничтожении одного БПЛА сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Дрон был сбит в Тосненском районе. Вскоре он сообщил об уничтожении еще трех БПЛА в районе Тосно, под одному — в Киришах и Гатчине.

«Учитывая текущую ситуацию по количеству БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, прошу воздержаться от нахождения вблизи промышленных зон и предприятий, а также посещения общественных мест, — заявил чиновник. — Дал поручение перейти на режим повышенной готовности по всем структурным подразделениям».

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил об уничтожении беспилотника в Пушкинском районе: «Подавление произошло на безопасном удалении от жилых строений». Вскоре — в Красносельском районе. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

