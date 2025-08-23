Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогера Маркаряна доставили в следственный комитет

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Задержанный по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества блогер Арсен Маркарян доставлен в отдел СК в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: Соцсети

Следователи столичного главка СК РФ возбудили на Маркаряна уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»). По версии следствия, блогер, не позднее 25 февраля 2025 года, разместил на одном из популярных видеохостингов ролик, оскорбляющий память защитников Отечества.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке.

«Он доставлен в отдел СК в Москве», — сказал собеседник агентства.