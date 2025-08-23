Блогера Маркаряна доставили в следственный комитет

Следователи столичного главка СК РФ возбудили на Маркаряна уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»). По версии следствия, блогер, не позднее 25 февраля 2025 года, разместил на одном из популярных видеохостингов ролик, оскорбляющий память защитников Отечества.