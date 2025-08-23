Тело альпинистки Наговицыной пролежит в горах Киргизии минимум до весны

Напомним, что 12 августа российская альпинистка Наталья Наговицына получила травму ноги на пике Победы в Киргизии. В течение более чем недели она находилась на высоте более 7000 метров, ожидая спасателей. Причиной травмы стал неудачный спуск с горы, после чего её напарник отправился в штурмовой лагерь за помощью. Наталья заплатила 400 тысяч рублей за тур на вершину, однако гид, сопровождавший группу, оказался недостаточно опытным. Поисково-спасательные работы не принесли результата. Альпинистка провела более 10 дней при температуре −26 °C, имея лишь минимальные средства для выживания: горелку, спальный мешок и повреждённую палатку. Федерация альпинизма России тем временем не подтверждает гибель Наговицыной.