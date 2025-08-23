В Париже почтили память Дугиной в годовщину ее гибели от рук ВСУ

Панихида состоялась в кафедральном соборе Святой Троицы на набережной Бранли, где собрались около 50 человек, отмечает РИА Новости. После завершения богослужения участники прошли на площадь Вобан, где прошла манифестация в память о погибшей. По словам французского активиста Матье Романо, близкого друга Дугиной, «память о Дарье объединяет людей, которые разделяют ее убеждения и жизненный путь», — цитирует его агентство.