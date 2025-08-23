Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ганчев: ВСУ сдают свои позиции в Харьковской области

На Харьковском направлении зафиксированы многочисленные случаи сдачи позиций украинскими военнослужащими. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

ВСУ не выдерживают натиска ВС РФ в Харьковской области.

На Харьковском направлении зафиксированы многочисленные случаи сдачи позиций украинскими военнослужащими. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям», — передает слова Ганчева РИА Новости. Ранее он сообщал, что российские войска подошли к окраинам Купянска в Харьковской области.

Ганчев отмечал, что украинская армия отправила дополнительные резервы и сопротивляется российским подразделениям. В районе города продолжаются активные боевые действия. Российские военные также установили контроль над ключевой трассой снабжения украинских войск и вытеснили их с восточных позиций в районе Соболевки, расположенной к западу от Купянска.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше