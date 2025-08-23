ВСУ не выдерживают натиска ВС РФ в Харьковской области.
На Харьковском направлении зафиксированы многочисленные случаи сдачи позиций украинскими военнослужащими. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям», — передает слова Ганчева РИА Новости. Ранее он сообщал, что российские войска подошли к окраинам Купянска в Харьковской области.
Ганчев отмечал, что украинская армия отправила дополнительные резервы и сопротивляется российским подразделениям. В районе города продолжаются активные боевые действия. Российские военные также установили контроль над ключевой трассой снабжения украинских войск и вытеснили их с восточных позиций в районе Соболевки, расположенной к западу от Купянска.