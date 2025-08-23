В Подмосковье отец пытался украсть дочь у бывшей жены и едва не задушил девочку

По словам бывшей жены, это не первая попытка похищения — в 2017 году мужчине уже удавалось забрать дочь, после чего он выдвигал финансовые требования. Мать утверждает, что не просила экс-супруга о помощи, а семья до нападения жила спокойно. Девочка призналась, что теперь боится выходить на улицу одна из-за страха перед отцом.