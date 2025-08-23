СК возбудил дело после массовой драки несовершеннолетних в российском городе

По данным ведомства, конфликт начался на улице Пехотинцев между двумя школьниками, но быстро перерос в масштабную потасовку с участием множества подростков. На распространенных в сети видеокадрах заметно, что в инциденте были задействованы не менее восьми человек, в то время как другие наблюдали за происходящим или вели съемку.