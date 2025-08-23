Ричмонд
СК возбудил дело после массовой драки несовершеннолетних в российском городе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование инцидента с массовой дракой подростков в Екатеринбурге.

Информация о произошедшем ЧП стала известна следователям из публикаций в социальных сетях, после чего было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

По данным ведомства, конфликт начался на улице Пехотинцев между двумя школьниками, но быстро перерос в масштабную потасовку с участием множества подростков. На распространенных в сети видеокадрах заметно, что в инциденте были задействованы не менее восьми человек, в то время как другие наблюдали за происходящим или вели съемку.

Глава СК поручил руководителю свердловского следственного управления Францишко Б. В. в оперативном порядке предоставить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах произошедшего.

На данный момент точное количество пострадавших в ходе драки не уточняется.

