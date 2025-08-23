Собянин: Направленный в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом в субботу, 23 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации главы города в мессенджере Мах.
С полуночи до 1:40 по московскому времени над несколькими регионами России были сбиты семь украинских беспилотников. Как уточнили в Telegram-канале МО РФ, четыре дрона уничтожены в Ростовской области, два — в Волгоградской и один — в Краснодарском крае.