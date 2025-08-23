Собянин сообщил о сбитом на подлёте к Москве вражеском БПЛА

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в телеграм-канале.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее сегодня ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург. Так, украинский БПЛА был обезврежен в Красносельском районе города. На место сразу выехали экстренные службы. До этого сообщалось, что беспилотник был подавлен в Пушкинском районе Петербурга.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше