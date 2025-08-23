Ричмонд
Собянин сообщил о сбитом на подлёте к Москве вражеском БПЛА

Российские силы ПВО уничтожили беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в телеграм-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сегодня ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург. Так, украинский БПЛА был обезврежен в Красносельском районе города. На место сразу выехали экстренные службы. До этого сообщалось, что беспилотник был подавлен в Пушкинском районе Петербурга.

