Собянин: Москву пытался атаковать украинский БПЛА

Об атаке дрона на Москву предупредил мэр Сергей Собянин.
Украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать Москву вечером 23 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале. По данным градоначальника, дрон был сбит силами противовоздушной обороны Минобороны России на подлете к городу.
«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник», — написал Собянин. Он уточнил, что дрон летел в направлении Москвы.
Специалисты экстренных служб продолжают работу на территории, где были обнаружены обломки. Ранее 23 августа силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Чувашии.