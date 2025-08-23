Ричмонд
Собянин: Москву пытался атаковать украинский БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать Москву вечером 23 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале. По данным градоначальника, дрон был сбит силами противовоздушной обороны Минобороны России на подлете к городу.

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник», — написал Собянин. Он уточнил, что дрон летел в направлении Москвы.

Специалисты экстренных служб продолжают работу на территории, где были обнаружены обломки. Ранее 23 августа силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Чувашии.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
