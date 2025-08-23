В МВД назвали новую мошенническую схему с использованием приложения Google Meet

«Получив удар по основному каналу связи, мошенники не прекратили деятельность, а начали активный поиск обходных путей. Это организованные преступные группы, чей доход зависит от постоянного контакта с гражданами. Их инфраструктура (call-центры, базы данных, отработанные схемы) не может простаивать, что вынуждает их быстро адаптироваться», — говорится в Telegram-канале ведомства.
УБК МВД также отметило резкий рост международных звонков от мошенников через традиционную сотовую связь. Так, количество подобных нежелательных звонков увеличилось на 83%.
Отмечается, что злоумышленники интересуются Google Meet, во-первых, из-за практически невозможного получения информации от американской компании для проведения расследований уголовных дел. Во-вторых, это приложение предустановлено на большинстве смартфонов с Android, что упрощает мошенникам задачу, связанную с установкой «неизвестного» приложения.
Ранее, 22 августа, сообщалось, что злоумышленники похищают средства у россиян, предлагая им «трудоустройство» через мессенджеры и социальные сети. Мошенники рассылают письма с предложениями работы якобы в международной компании, проводят короткое «тестирование» или «собеседование» в мессенджерах и регистрируют жертву на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания.