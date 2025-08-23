В МВД назвали новую мошенническую схему с использованием приложения Google Meet

Ранее, 22 августа, сообщалось, что злоумышленники похищают средства у россиян, предлагая им «трудоустройство» через мессенджеры и социальные сети. Мошенники рассылают письма с предложениями работы якобы в международной компании, проводят короткое «тестирование» или «собеседование» в мессенджерах и регистрируют жертву на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания.