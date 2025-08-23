Ричмонд
В Петербурге в ЖК «Огни залива» при падении БПЛА повреждены два окна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. БПЛА прилетел в ЖК «Огни залива» в Санкт-Петербурге, в результате повреждены два окна. Пострадавших нет, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Прибыл на место нейтрализации беспилотника в ЖК “Огни Залива”. Экстренные службы на месте, проводят осмотр дома. Повреждено два окна. Собственникам будет выплачена компенсация из городского бюджета», — отметил он.

По его словам, капитальные конструкции фасада не повреждены, пострадавших нет.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Красносельском районе обезврежен беспилотник. Также сообщалось о сбитом беспилотнике в Пушкинском районе.

