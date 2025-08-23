В Петербурге в ЖК «Огни залива» при падении БПЛА повреждены два окна

«Прибыл на место нейтрализации беспилотника в ЖК “Огни Залива”. Экстренные службы на месте, проводят осмотр дома. Повреждено два окна. Собственникам будет выплачена компенсация из городского бюджета», — отметил он.
По его словам, капитальные конструкции фасада не повреждены, пострадавших нет.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Красносельском районе обезврежен беспилотник. Также сообщалось о сбитом беспилотнике в Пушкинском районе.
