Окна повреждены при нейтрализации БПЛА в ЖК «Огни Залива» в Петербурге

В Петербурге при нейтрализации БПЛА повреждены окна в ЖК «Огни Залива».
Два окна оказались повреждены при нейтрализации беспилотного летательного аппарата в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе Петербурга. Никто из жителей не пострадал, капитальные конструкции здания остались целыми. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин.
«Два окна были повреждены при нейтрализации беспилотника в ЖК “Огни Залива” в Красносельском районе Петербурга. Никто не пострадал, капитальные конструкции фасада здания не повреждены, а за разбитые окна власти выплатят компенсацию», — сообщил Разумишкин в своем telegram-канале. Дополнительно он отметил, что компенсацию за ущерб предоставят пострадавшим жителям.
Ранее о нейтрализации беспилотника в Красносельском районе сообщал губернатор Александр Беглов, отметив, что пострадавших нет. До этого подобный инцидент произошел в Пушкинском районе Петербурга, где беспилотник был обезврежен на безопасном расстоянии от жилых домов, и повреждений зафиксировано не было. Власти города продолжают принимать меры по обеспечению безопасности жителей.