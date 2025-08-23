Неделю не выходит на связь: В Мурманской области пропал 23-летний путешественник-одиночка из Воронежа

По информации от родственников, парень тщательно готовился к этому самостоятельному путешествию на протяжении полугода. Он собрал всё необходимое снаряжение, включая портативную солнечную батарею для зарядки телефона и дополнительный аккумулятор. Родные надеются, что причиной отсутствия связи могли стать технические проблемы.
На данный момент официальных комментариев от МЧС Мурманской области не поступало. Поисковый отряд «Лиза Алерт» продолжает работу по розыску Романа Фролова.
Ранее в лесу Иркутской области пропала 84-летняя пенсионерка азиатской внешности. Она отделилась от группы родственников и потеряла ориентацию в лесу. В операции задействовано около 100 человек, включая сотрудников полиции, профессиональных спасателей и добровольческие отряды.