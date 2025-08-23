Неделю не выходит на связь: В Мурманской области пропал 23-летний путешественник-одиночка из Воронежа

В Мурманской области пропал 23-летний путешественник Роман Фролов из Воронежа. Молодой человек не выходит на связь уже неделю, с 16 августа. Вчера его мать обратилась в правоохранительные органы и МЧС. Она выразила надежду на скорейшее обнаружение сына и помощь спасателей. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАрлет».