Руководитель спасательной экспедиции рассказал о крушении вертолета на пике Победы

«16 августа наша команда в составе шести человек вылетела на вертолете Ми-8 на максимально возможную высоту для того, чтобы выйти на помощь этой группе. При попытке приземления на высоте 4,9 тыс. м примерно из-за погодных условий, из-за состояния снежного покрова, к сожалению, наш борт потерпел жесткую посадку, проще говоря, мы упали», — рассказал он.
По его словам, все находившиеся в вертолете получили травмы, однако смогли помочь спуститься двум альпинистам из той же группы, где находилась Наговицына.
Семенов сообщил, что россиянка пыталась спуститься с пика Победы со своим напарником Романом, однако срыв произошел во время нахождения на гребне.
«На спуске, на самом опасном месте, место называется Нож — это острый гребень, падение с которого в левую либо в правую сторону грозит падением на двухкилометровую высоту. Это очень опасно», — отметил альпинист.
Как указал Семенов, именно на этом участке произошло два срыва. Второй, вероятно всего, с переломом ноги в районе голеностопа у Натальи. Семенов добавил, что Роман сумел спустить ее до большого камня, который альпинисты называют «Птица».
Кроме того, в данный момент гражданину РФ Батуеву Баиру, который был в числе спасателей, необходим перелет в лежачем положении в Москву и транспортировка в Институт имени Склифосовского. В Караколе ему поставили диагноз «компрессионный перелом» 12 позвонка. При этом лежачих мест на ближайших рейсах нет. Редакция «Известий» обратилась в посольство РФ в Киргизии для оказания помощи пострадавшим.
О том, что 47-летняя Наговицына застряла на пике Победы, сообщили 19 августа в МЧС Киргизии. Она сломала ногу при спуске и находится на высоте уже более недели. Администратор базового лагеря Каркыра Вера Беликова заявила, что Наговицына — очень сильный и спокойный человек. В прошлом она уже имела опыт покорения горных вершин, многие альпинисты ее знают.
Начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков 23 августа сообщил, что достать альпинистку с пика Победы на данный момент невозможно. Он добавил, что с 1955 года с пика Победы не удалось эвакуировать ни одного человека. В тот же день руководитель спасательной операции Виталий Акимов рассказал, что операцию по спасению Наговицыной могут не возобновить. Оставшиеся группы стали снимать с работы.