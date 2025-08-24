Руководитель спасательной экспедиции рассказал о крушении вертолета на пике Победы

Начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков 23 августа сообщил, что достать альпинистку с пика Победы на данный момент невозможно. Он добавил, что с 1955 года с пика Победы не удалось эвакуировать ни одного человека. В тот же день руководитель спасательной операции Виталий Акимов рассказал, что операцию по спасению Наговицыной могут не возобновить. Оставшиеся группы стали снимать с работы.