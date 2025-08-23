Ричмонд
Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вновь начал принимать и отправлять рейсы после временной приостановки работы на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт возобновил работу.

«Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал Кореняко в своем telegram-канале 23 августа.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал о нападении беспилотных летательных аппаратов на территорию региона. По его данным, системы противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА, разрушений и пострадавших в результате атаки нет. В связи с инцидентом в Пулково были зафиксированы массовые задержки рейсов как на вылет, так и на прилет.

По информации портала онлайн-табло аэропорта, задержки коснулись десятков рейсов, восстановление регулярного графика ожидается в течение ближайших часов. Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации, а пассажирам рекомендуют следить за обновлениями и уточнять информацию о статусе своих рейсов на официальных ресурсах аэропорта.

