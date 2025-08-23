Ричмонд
В Тверской области мальчик умер, запутавшись в самодельных качелях

В Тверской области прокуратура проводит проверку обстоятельств гибели семилетнего мальчика. Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в селе Красное Старицкого муниципального округа. По предварительным данным, ребенок катался на самодельных качелях, но в какой-то момент запутался и перестал дышать. Спасти его не удалось, в момент гибели родителей рядом не оказалось.

— Установление всех обстоятельств происшествия поставлено на контроль, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

На прошлой неделе ребенок погиб из-за упавшей скульптуры в парке Саратова.

В тот же день трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже дома в Студеном проезде. Об этом сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова. По словам представителя ведомства, малышка оперлась на москитную сетку, которая не выдержала давления и выпала из оконной рамы.