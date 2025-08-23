Росавиация: аэропорт Нижнекамска приостановил полеты в интересах безопасности

Аэропорт приостановил прием и отправку рейсов.
В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) 23 августа введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил об этом в своем telegram-канале, уточнив, что меры необходимы для безопасности полетов.
«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко. Он не уточнил сроки снятия ограничений и причины их введения.
В этот же день ВCУ совершили атаку на территорию Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что российские системы ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, пострадавших и разрушений нет. Также отмечается массовая задержка рейсов в петербургском аэропорту Пулково как на прилет, так и на вылет. Оперативная информация о мерах по отражению атак публикуется в онлайн-трансляции URA.RU.