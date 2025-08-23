Ричмонд
СК предъявил обвинение блогеру Маркаряну

Следователи предъявили блогеру Арсену Маркаряну обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса — оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». По ней грозит до пяти лет лишения свободы.

В СК уточнили, что в ходе допроса блогер не признал вину. Следователи будут ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании в отношении Маркаряна меры пресечения в виде заключения под стражу.

Силовики задержали блогера 23 августа. По версии следствия, Маркарян разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая «содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества», отмечали в СК.

Материал дополняется