Блогеру Маркаряну предъявили обвинение, он не признал вину

Арсен Маркарян был задержан в Московском регионе после того, как следствие возбудило против него уголовное дело по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном с использованием СМИ или интернета. По версии следствия, до 25 февраля 2025 года он разместил на видеохостинге запись, которую следователи сочли оскорбительной. Ранее Маркарян был объявлен в розыск, а также проверяется на причастность к другим преступлениям, связанным с использованием сети Интернет.