Избившим до смерти футболиста «Русской Общины» Ерошевича грозит до 15 лет тюрьмы

По информации Главного Следственного управления СК России по Московской области, в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно этой статье, наказание может составлять до 15 лет лишения свободы с возможным ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.