Избившим до смерти футболиста «Русской Общины» Ерошевича грозит до 15 лет тюрьмы

Обвиняемым в смертельном избиении 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича из любительского клуба «Русская Община» в Подмосковье может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом стало известно в субботу, 23 августа.

По информации Главного Следственного управления СК России по Московской области, в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно этой статье, наказание может составлять до 15 лет лишения свободы с возможным ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Об избиении стало известно несколькими днями ранее. В результате драки Ерошевич получил множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематому головного мозга. В футбольном клубе «Русская Община» обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой поставить произошедшую ситуацию на контроль и провести проверку деятельности этнической группировки.

Вечером 23 августа стало известно, что спортсмен скончался.