Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маркаряну предъявили обвинение в унижении группы лиц по национальному признаку

Скандально известному блогеру-мизогинисту Арсену Маркаряну выдвинули обвинение в унижении группы людей на основе их национальной принадлежности. Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

Скандально известному блогеру-мизогинисту Арсену Маркаряну выдвинули обвинение в унижении группы людей на основе их национальной принадлежности. Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

Согласно информации следствия, он снял и разместил несколько видеороликов, направленных на унижение достоинства группы людей, выделенной по национальному признаку — русским.

— В ходе допроса он не признал вину в совершении указанного преступления. В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

О задержании Маркаряна стало известно 23 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. По информации МВД, блогер прятался в багажнике автомобиля, когда дорожные инспекторы остановили машину, в которой он находился.