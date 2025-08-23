Маркаряну предъявили обвинение в унижении группы лиц по национальному признаку

О задержании Маркаряна стало известно 23 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. По информации МВД, блогер прятался в багажнике автомобиля, когда дорожные инспекторы остановили машину, в которой он находился.