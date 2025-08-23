Маркаряну предъявили обвинение в унижении группы лиц по национальному признаку

Скандально известному блогеру-мизогинисту Арсену Маркаряну выдвинули обвинение в унижении группы людей на основе их национальной принадлежности. Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.
Согласно информации следствия, он снял и разместил несколько видеороликов, направленных на унижение достоинства группы людей, выделенной по национальному признаку — русским.
— В ходе допроса он не признал вину в совершении указанного преступления. В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
О задержании Маркаряна стало известно 23 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. По информации МВД, блогер прятался в багажнике автомобиля, когда дорожные инспекторы остановили машину, в которой он находился.