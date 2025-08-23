Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогеру Маркаряну предъявили обвинение, на допросе он вину не признал

Блогеру Арсену Маркаряну предъявили обвинение по статье об оскорблении памяти защитников Отечества. На допросе он вину не признал, сообщает пресс-служба СК России.

Источник: Life.ru

Арсен Маркарян обвиняется в возбуждении ненависти и унижении человеческой чести и достоинства. Видео © Telegram/ Столичный СК.

«В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе.

О задержании блогера стало известно сегодня — он пытался сбежать в Белоруссию, спрятавшись в багажнике автомобиля. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Арсен Маркарян, занимающийся блогингом и инфобизнесом, позиционирует себя как знаток практически всех аспектов жизни. Известность блогеру принесли скандальные интервью, в которых он делал женоненавистнические заявления, ставя женщин ниже мужчин в физическом и интеллектуальном плане.