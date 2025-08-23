Блогеру Маркаряну предъявили обвинение, на допросе он вину не признал

О задержании блогера стало известно сегодня — он пытался сбежать в Белоруссию, спрятавшись в багажнике автомобиля. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Арсен Маркарян, занимающийся блогингом и инфобизнесом, позиционирует себя как знаток практически всех аспектов жизни. Известность блогеру принесли скандальные интервью, в которых он делал женоненавистнические заявления, ставя женщин ниже мужчин в физическом и интеллектуальном плане.