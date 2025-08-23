Известному блогеру Маркаряну предъявили обвинение

Ранее, вечером 23 августа, блогер, объявленный в федеральный розыск, был задержан в подмосковной Кубинке. В ходе проведенного допроса обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.