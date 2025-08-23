Известному блогеру Маркаряну предъявили обвинение

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве, инкриминируемое преступление квалифицировано по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная норма предусматривает ответственность за противоправные действия, совершенные с использованием средств массовой информации или интернета.
По информации следствия, Маркарян, будучи осведомленным о популярности своего канала, не позднее 25 февраля 2025 года разместил на видеохостинге запись, содержащую признаки оскорбления памяти защитников Отечества, предназначенную для просмотра неограниченным кругом лиц.
Ранее, вечером 23 августа, блогер, объявленный в федеральный розыск, был задержан в подмосковной Кубинке. В ходе проведенного допроса обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Читайте материал «Спрятался в багажнике»: выяснились подробности задержания блогера-русофоба Маркаряна.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.