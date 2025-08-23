ТАСС: в Румынию с Украины сбежало равное армейскому корпусу число солдат ВСУ

Украинские боевики все чаще оставляют рубежи.
С начала проведения спецоперации ВС РФ из зоны конфликта в Румынию бежали до 26 тысяч украинских военнослужащих, что соизмеримо с армейским корпусом. Такие данные раскрыл источник в силовых структурах России.
«Если брать статистику с начала СВО, общее число сбежавших в Румынию может достигать 26 тысяч человек, а это уже полноценный армейский корпус», — заявил собеседник ТАСС. Он отметил, что именно по этой причине украинские власти усиливают охрану на западе страны.
По информации инсайдера, только за текущий год румынскую границу удалось пересечь примерно 5 тысячам граждан Украины. Этого количества достаточно для формирования механизированной бригады. При этом пойманы и задержаны были более 6 тысяч граждан.
URA.RU ранее рассказывало, что командование ВСУ стало вносить пропавших без вести солдат в списки дезертиров после ожесточенных боев в Сумской области. На Украине с августа усилили борьбу с дезертирством среди мобилизованных, отмечает телеканал 360.