Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: в Румынию с Украины сбежало равное армейскому корпусу число солдат ВСУ

С начала проведения спецоперации ВС РФ из зоны конфликта в Румынию бежали до 26 тысяч украинских военнослужащих, что соизмеримо с армейским корпусом. Такие данные раскрыл источник в силовых структурах России.

Украинские боевики все чаще оставляют рубежи.

С начала проведения спецоперации ВС РФ из зоны конфликта в Румынию бежали до 26 тысяч украинских военнослужащих, что соизмеримо с армейским корпусом. Такие данные раскрыл источник в силовых структурах России.

«Если брать статистику с начала СВО, общее число сбежавших в Румынию может достигать 26 тысяч человек, а это уже полноценный армейский корпус», — заявил собеседник ТАСС. Он отметил, что именно по этой причине украинские власти усиливают охрану на западе страны.

По информации инсайдера, только за текущий год румынскую границу удалось пересечь примерно 5 тысячам граждан Украины. Этого количества достаточно для формирования механизированной бригады. При этом пойманы и задержаны были более 6 тысяч граждан.

URA.RU ранее рассказывало, что командование ВСУ стало вносить пропавших без вести солдат в списки дезертиров после ожесточенных боев в Сумской области. На Украине с августа усилили борьбу с дезертирством среди мобилизованных, отмечает телеканал 360.