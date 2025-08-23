Во Франции самолёт развернули из-за попытки пассажира попасть в кабину пилота

Отмечается, что мужчина начал проявлять агрессию по отношению к членам экипажа, после чего попытался прорваться в кабину пилотов. Другие пассажиры схватили его и удерживали до тех пор, пока самолёт не приземлился в воздушной гавани Лиона. 26-летнего нарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов.