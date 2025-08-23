ВСУ атаковали Россию дронами: аэропорты приостановили работу

ВСУ атаковали РФ с помощью дронов.
За 23 августа в 12-ти аэропортах разных городов введены ограничения на впуск и выпуск воздушных судов. Кроме того над несколькими городами сбили беспилотники. Что происходит в России — в онлайн-трансляции URA.RU.
00:59 Авиакомпания «Победа» обращает внимание пассажиров на корректировку расписания полетов. Часть рейсов задержаны или отменены. Все службы перевозчика переведены на усиленный режим работы.
00:56 В Рязанской области сохраняется опасность БПЛА. Местных жителей призывают не терять бдительность.
00:54 В Ростовской ввели особый режим. Причина та же: воздушная угроза. Населению рассылают сообщения от РСЧС.
00:50 ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Ранены двое мирных жителей, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, у мужчины — баротравма, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног, у женщины — непроникающие осколочные ранения головы, спины, живота, рук и ног. Оба доставлены в больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ранее на территории ввели режим повышенной опасности из-за угрозы БПЛА.
00:46 В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) снова ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Их до этого снимали, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
00:44 Ограничения действуют в аэропортах — Самары (Курумоч), Пензы, Казани, Кирова (Победилово), Ижевска, Ульяновска (Баратаевка), Тамбове (Донское) и Нижнекамска (Бегишево). В Санкт-Петербурге (Пулково) вернулись к прежнему режиму работы.