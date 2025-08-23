Гладков: из-за атаки ВСУ ранены двое россиян в Белгородской области

«В районе поселка Красная Яруга в результате удара дрона по легковому автомобилю ранены двое. У мужчины баротравма, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног, у женщины — непроникающие осколочные ранения головы, спины, живота, рук и ног. Попутным транспортом они доставлены в Краснояружскую ЦРБ, где им оказывается вся необходимая помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.