Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: из-за атаки ВСУ ранены двое россиян в Белгородской области

В Белгородской области двое россиян получили ранения в результате атаки ВСУ. Инцидент произошел в районе поселка Красная Яруга, пострадавшие были доставлены в больницу и получают необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.

ВСУ атаковали Белгородскую область: двое россиян получили ранения.

В Белгородской области двое россиян получили ранения в результате атаки ВСУ. Инцидент произошел в районе поселка Красная Яруга, пострадавшие были доставлены в больницу и получают необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.

«В районе поселка Красная Яруга в результате удара дрона по легковому автомобилю ранены двое. У мужчины баротравма, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног, у женщины — непроникающие осколочные ранения головы, спины, живота, рук и ног. Попутным транспортом они доставлены в Краснояружскую ЦРБ, где им оказывается вся необходимая помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Кроме Красной Яруги, удары дронов зафиксированы в Шебекинском округе, селе Байцуры Борисовского района и селе Чайки Белгородского района. В этих населенных пунктах повреждены окна, крыши, фасады домов, линии электропередачи, заборы и транспортные средства.

Ранее в Белгороде уже фиксировались атаки беспилотников ВСУ, в результате которых также пострадали мирные жители и были повреждены жилые дома, автомобили и социальные объекты. Тогда, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, двое мужчин получили осколочные ранения, а повреждения получили как частные, так и многоквартирные дома.