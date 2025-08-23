Ричмонд
Bloomberg: Германия готовится к возврату воинской повинности

Германия сможет возобновить призыв при нехватке добровольцев.

Германия июля 2027 года введет обязательное медицинское обследование для молодых граждан в рамках реформы воинской повинности. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«Германия стала на шаг ближе к возрождению воинской повинности. Начиная с июля 2027 года, процесс будет включать в себя обязательное медицинское обследование», — уточняется в сообщении агентства.

Новый законопроект предусматривает механизм, по которому Германия сможет возобновить призыв на военную службу в случае недостаточного количества добровольцев. Для этого потребуется одобрение парламента.

Введение обязательного медицинского обследования в Германии и подготовка к возможному возобновлению призыва происходят на фоне ужесточения мобилизационных мер в других европейских странах. Так, на Украине с 2023 года действует всеобщая мобилизация, а новые правила позволяют автоматически присваивать воинские звания и расширяют учет военнообязанных, что связано с продолжающимися трудностями в комплектовании армии.