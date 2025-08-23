Bloomberg: Германия готовится к возврату воинской повинности

Введение обязательного медицинского обследования в Германии и подготовка к возможному возобновлению призыва происходят на фоне ужесточения мобилизационных мер в других европейских странах. Так, на Украине с 2023 года действует всеобщая мобилизация, а новые правила позволяют автоматически присваивать воинские звания и расширяют учет военнообязанных, что связано с продолжающимися трудностями в комплектовании армии.