Авиакомпания «Победа» изменила расписание рейсов на фоне ограничений полетов

Авиакомпания уточнила, что все службы работают в усиленном режиме для своевременного информирования пассажиров и обеспечения необходимого сервиса. Перевозчик заявил, что соблюдает требования федеральных авиационных правил и собственных стандартов обслуживания клиентов.