В отеле в Стамбуле двое голландских братьев-подростков обнаружены мертвыми

Отец братьев был госпитализирован в состоянии шока.

Источник: Аргументы и факты

Двое голландских братьев-подростков были найдены мертвыми в отеле Стамбула, где они остановились, а их отец был госпитализирован в состоянии шока, сообщили в субботу турецкие СМИ.

Правоохранительные органы рассматривают версию отравления после ужина в местном ресторане в пятницу вечером.

По информации телеканала NTV, мальчики 15 и 17 лет были обнаружены мертвыми, когда полиция и экстренные службы прибыли в отель Grand Sami в стамбульском районе Фатих.

«Парамедики нашли двух детей мертвыми, а отца госпитализировали на скорой помощи», — отметили журналисты, добавив, что семья ужинала в центральном туристическом районе Таксим.

57-летний отец находился в состоянии шока. По данным Haber Türk, он сообщил полиции, что сопровождал сыновей на ужин, но сам не пробовал блюда.

Сотрудник отеля рассказал, что услышал крики о помощи и обнаружил детей: один лежал в постели, другой — на полу, а отец был в шоковом состоянии. На телах детей признаков насилия не обнаружено.

Полиция начала расследование по факту возможного пищевого отравления.

Ранее сообщалось, что 360 детей отравились бесплатными школьными обедами в Индонезии.