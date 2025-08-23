В Белгородской области украинский дрон атаковал легковой автомобиль, ранены двое

Кроме того, в результате атак беспилотников в Шебекинском округе пострадали гражданские объекты. В селе Муром повреждены два частных дома: выбиты окна, а также повреждены крыши и потолки. В городе Шебекино беспилотник сдетонировал рядом с легковым автомобилем — машина посечена осколками.