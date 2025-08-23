Ричмонд
Российские авиакомпании скорректировали расписание из-за ограничений на полеты

Российская авиакомпания «Победа» сообщила в своем Telegram-канале о корректировке расписания из-за ограничений на полеты в регионах России.

Источник: РИА "Новости"

Там отметили, что были вынуждены задержать или отменить часть рейсов, а службы авиаперевозчика перешли на работу в усиленном режиме, чтобы обеспечить обслуживание пассажиров по стандартам «Победы» и федеральным авиационным правилам.

«Аэрофлот» также был вынужден скорректировать расписание из-за мер, принятых в аэропортах Шереметьево, Пулково и ряде воздушных гаваней центральной России. Согласно пресс-релизу, некоторые вылеты были отменены, а часть рейсов отложили.

«Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов», — говорится в посте.

23 августа в аэропорту Пулково впервые за 20 дней ввели ограничения на взлет и посадку самолетов на фоне налета украинских беспилотников на Ленинградскую область. Более 80 авиарейсов, в том числе в Анталью, Баку и Ереван, были задержаны. Пассажиров призвали не приезжать в аэровокзал заблаговременно. Силы ПВО отразили атаку дронов не только над регионом, но и в двух районах Санкт-Петербурга. Жители города впервые получили предупреждения МЧС об угрозе атаки БПЛА. Ограничения на полеты также ввели в аэропортах Казани, Ульяновска, Кирова, Самары, Ижевска и Нижнего Новгорода.

