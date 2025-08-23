Еще одна альпинистка могла погибнуть на Пике Победы: история восхождений, почему вершина так опасна

На Пик Победы пытались взойти многие.
Поиски альпинистки Натальи Наговицыной на Пике Победы, где она получила перелом ноги и оказалась изолированной на отметке 7200 метров, закончились безрезультатно. Несмотря на развитие современных технологий, эта вершина по-прежнему остается одной из самых труднодоступных и опасных точек на Земле. Почему покорение Пика Победы до сих пор представляет столь серьезное испытание для альпинистов всего мира — в материале URA.RU.
Пик Победы — одна из опаснейших вершин.
В условиях экстремально разреженного воздуха и полного господства природных стихий над горными массивами существуют вершины-гиганты, покорение которых требует предельной решимости. Одной из таких гор является Пик Победы, достигающий высоты 7439 метров над уровнем моря и расположенный на границе Киргизии и Китая. Эта вершина — не просто географическая отметка, а суровая и враждебная среда, в которой человеческая воля и отвага неизбежно сталкиваются с грандиозной силой природы.
Трагедия, произошедшая в августе 2025 года с российской альпинисткой Натальей Наговицыной, которая получила серьезную травму при спуске и до сих пор вынуждена ожидать спасения на склоне, стала очередным драматическим эпизодом в истории освоения этого горного массива. Данный инцидент вновь подтвердил репутацию Пика Победы как одного из самых сложных и опасных для восхождения семитысячников мира.
География.
Пик Победы — наивысшая точка горной системы Тянь-Шань, расположенной в Центральной Азии. Данный массив состоит преимущественно из древних метаморфических пород, а его современный облик сформировался благодаря интенсивным тектоническим процессам и последующему воздействию крупных ледников.
Вершина располагается на хребте Какшаал-Тоо и служит естественной границей между двумя государствами. История наименования горы связана с географическими и политическими разногласиями. В 1943 году группа советских картографов под руководством П. Н. Рапасова впервые зафиксировала этот пик на карте, идентифицировав его как уже известную вершину и нарекла Пиком Победы в честь предстоящей победы в Великой Отечественной войне.
Однако еще в 1890-х годах известный шведский исследователь Свен Гедин описал данную гору и дал ей название «Хан-Тенгри». В течение долгого времени среди специалистов возникали споры относительно того, являются ли Пик Победы и Хан-Тенгри одной и той же вершиной.
Лишь в середине XX века благодаря тщательным геодезическим исследованиям было окончательно установлено, что речь идет о двух различных вершинах, при этом Пик Победы почти на 400 метров превышает по высоте своего знаменитого соседа. Таким образом, советское наименование было официально утверждено, став не только символом памяти о героических событиях, но и важной частью истории освоения высокогорий.
В настоящее время Пик Победы включен в программу «Снежный барс» — почетную награду, присваиваемую альпинистам за покорение всех самых высоких вершин бывшего СССР. Среди данного списка Пик Победы выделяется как наиболее сложный и опасный этап восхождения.
Почему гора так опасна.
Опасность, присущая восхождению на пик Победы, обусловлена не столько его абсолютной высотой, сколько сочетанием ряда экстремальных факторов. Климатические условия на данной вершине аналогичны тем, что характерны для восьмитысячников Гималаев. Ключевую угрозу представляют мощные ветровые потоки, скорость которых на гребневых участках нередко превышает 40−50 метров в секунду, а также крайне низкие температуры, опускающиеся ниже отметки −40 °C даже в летние месяцы, традиционно считающиеся наиболее благоприятными для восхождения.
Однако основное испытание связано с особенностями самого маршрута. Классический вариант подъема пролегает по Западному гребню, протяженность которого превышает 10 километров. Среди альпинистов этот участок получил неофициальное название «дистанция», что подчеркивает его сложность: после отметки примерно в 7000 метров спортсмены вынуждены двигаться по узкому снежному карнизу, где каждый шаг требует максимального напряжения сил. В этих условиях развивается гипоксия — острый дефицит кислорода, который значительно осложняет не только физическую активность, но и умственную деятельность, снижая скорость реакции и притупляя чувство опасности.
Ситуацию усугубляет чрезвычайно нестабильная погода. Неожиданные снежные бури и туманы могут резко накрыть альпинистов на открытом гребне, полностью лишая их визуальных ориентиров и возможности сориентироваться на местности. В подобных обстоятельствах спуск становится крайне затруднительным, особенно если в группе есть пострадавшие. Подобное развитие событий подтверждает недавний трагический инцидент. Риск падения с высоты или схода лавины на данном маршруте остается предельно высоким.
История покорений и трагедий.
В 1938 году группа альпинистов под руководством известного исследователя А. А. Летавета предприняла первую попытку восхождения на вершину, которую они назвали Пик ВЛКСМ. Однако участники экспедиции ошиблись при определении высоты горы. Официальное первовосхождение на Пик Победы было осуществлено только в 1956 году сборной командой советских альпинистов под руководством В. М. Абалакова.
Достижению этого результата предшествовала одна из наиболее масштабных трагедий в истории мирового альпинизма. В 1955 году группа из 12 опытных альпинистов, возглавляемая В. П. Соловьевым, предприняла попытку штурма вершины. Во время подъема экспедиция попала под затяжной и крайне суровый шторм, связь с группой была потеряна. Несмотря на начатую после улучшения погодных условий поисково-спасательную операцию, обнаружить удалось лишь одного выжившего. Эта трагедия стала напоминанием о высокой цене, которую требует покорение горы.
Восхождение команды Абалакова в 1956 году проходило по южному склону, через ледник Звездочка. Этот маршрут и сегодня считается классическим, однако остается весьма сложным. За последующие десятилетия альпинистами были проложены более десяти альтернативных маршрутов с северной, западной и восточной сторон, многие из которых отнесены к высшим категориям сложности — 5Б и 6А.
Пик Победы заслуженно относится к числу наиболее опасных вершин среди всех семитысячников планеты. Согласно данным исследователей, уровень смертности на его склонах является одним из самых высоких в мировой альпинистской практике: на каждые сто успешных восхождений приходится несколько трагических случаев.
Трагические эпизоды на Пике Победы происходили неоднократно. Кроме катастрофы 1955 года, известно множество других несчастных случаев; общее число погибших здесь альпинистов превышает сто человек. Несколько экспедиций официально считаются пропавшими без вести.
По статистике, фатальный исход может ожидать примерно каждого третьего участника восхождения. К главным причинам столь высокой смертности относятся длительное пребывание в так называемой «зоне смерти» на высоте свыше 7000 метров, где человеческий организм подвергается необратимым изменениям; исключительная техническая сложность маршрутов, не позволяющая допускать ошибок; а также объективные трудности проведения спасательных работ в столь экстремальных условиях.