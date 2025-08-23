Еще одна альпинистка могла погибнуть на Пике Победы: история восхождений, почему вершина так опасна

Однако основное испытание связано с особенностями самого маршрута. Классический вариант подъема пролегает по Западному гребню, протяженность которого превышает 10 километров. Среди альпинистов этот участок получил неофициальное название «дистанция», что подчеркивает его сложность: после отметки примерно в 7000 метров спортсмены вынуждены двигаться по узкому снежному карнизу, где каждый шаг требует максимального напряжения сил. В этих условиях развивается гипоксия — острый дефицит кислорода, который значительно осложняет не только физическую активность, но и умственную деятельность, снижая скорость реакции и притупляя чувство опасности.