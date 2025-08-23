Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке беспилотника ВСУ на Санкт-Петербург выбило окна в ЖК «Огни Залива»

Два окна выбило при нейтрализации украинского БПЛА в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе Петербурга. Об этом в субботу, 23 августа, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

Два окна выбило при нейтрализации украинского БПЛА в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе Петербурга. Об этом в субботу, 23 августа, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

По его словам, конструкции дома не пострадали. Все собственники получат компенсацию.

— Прибыл на место нейтрализации беспилотника в ЖК «Огни Залива». Экстренные службы на месте, проводят осмотр дома. Было повреждено два окна, — написал он в Telegram-канале.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился о переводе всех структурных подразделений на режим повышенной готовности. Кроме того, он призвал жителей региона избегать нахождения вблизи промышленных зон и предприятий, а также посещения общественных мест.

До этого Дрозденко сообщил об атаке БПЛА на регион.

По данным Министерства обороны России, за ночь 22 августа силы противовоздушной обороны сбили 54 украинских беспилотника над российскими регионами.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше