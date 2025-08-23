При атаке беспилотника ВСУ на Санкт-Петербург выбило окна в ЖК «Огни Залива»

Два окна выбило при нейтрализации украинского БПЛА в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе Петербурга. Об этом в субботу, 23 августа, сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.
По его словам, конструкции дома не пострадали. Все собственники получат компенсацию.
— Прибыл на место нейтрализации беспилотника в ЖК «Огни Залива». Экстренные службы на месте, проводят осмотр дома. Было повреждено два окна, — написал он в Telegram-канале.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился о переводе всех структурных подразделений на режим повышенной готовности. Кроме того, он призвал жителей региона избегать нахождения вблизи промышленных зон и предприятий, а также посещения общественных мест.
До этого Дрозденко сообщил об атаке БПЛА на регион.
По данным Министерства обороны России, за ночь 22 августа силы противовоздушной обороны сбили 54 украинских беспилотника над российскими регионами.