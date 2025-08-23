В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.