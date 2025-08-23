Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: РИА Новости

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.

Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.